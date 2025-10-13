حمام پر ملازم 15سالہ لڑکے کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش
ڈسکہ،سیالکوٹ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )اوباش ملزم کی حمام پر ملازم 15سالہ لڑکے کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش ،منع کرنے پر تشدد کانشانہ بنا ڈالا ۔تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ برج آرائیاں کے محمد اقبال کا 15سالہ بیٹا قیصر حمام میں موجود تھا کہ شہزاد اقبال زبردستی بد فعلی کرنے لگا ،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے شہزاد اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔
