صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حمام پر ملازم 15سالہ لڑکے کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش

  • گوجرانوالہ
حمام پر ملازم 15سالہ لڑکے کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش

ڈسکہ،سیالکوٹ (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )اوباش ملزم کی حمام پر ملازم 15سالہ لڑکے کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش ،منع کرنے پر تشدد کانشانہ بنا ڈالا ۔تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ برج آرائیاں کے محمد اقبال کا 15سالہ بیٹا قیصر حمام میں موجود تھا کہ شہزاد اقبال زبردستی بد فعلی کرنے لگا ،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے شہزاد اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

اوباش ملزم کی حمام پر ملازم 15سالہ لڑکے کے ساتھ بد اخلاقی کی کوشش ،منع کرنے پر تشدد کانشانہ بنا ڈالا ۔تھانہ بمبانوالہ کے علاقہ برج آرائیاں کے محمد اقبال کا 15سالہ بیٹا قیصر حمام میں موجود تھا کہ شہزاد اقبال زبردستی بد فعلی کرنے لگا ،تھانہ بمبانوالہ پولیس نے شہزاد اقبال کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کھلے مین ہولز کورکرنیکا حکم

شہر سے مویشیوں کے انخلائکی ہدایت

فائرنگ کے واقعات ،2افراد زخمی

محنت کش کی بیوی ،2بیٹے اغوا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر