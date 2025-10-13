صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جلالپور جٹاں:کمرے سے نا معلوم شخص کی لاش برآ مد

جلالپور جٹاں (نامہ نگار )نیو سیالکوٹ روڈ پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے سامنے واقع ویران جگہ پرموجود ایک کمرے سے ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی، اطلاع ملنے پولیس تھانہ صدر جلال پور جٹاں اور ریسکیو 1122ٹیم موقع پر پہنچ گئے ، لاش چند ہفتے پرانی لگتی ہیں اور مرنے والا شخص مفلوک الحال لگتا ہے ریسکیو ٹیم نے لاش کو ہسپتال منتقل کر دیا۔

