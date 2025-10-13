صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوج کیخلاف پراپیگنڈا کرنیوالے ملک دشمن :طارق وڑائچ

  • گوجرانوالہ
لدھیوالہ وڑائچ(نامہ نگار )پاکستان کی سالمیت خود مختاری اور دفاع کیلئے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کریں گے پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ کھڑی ہے کسی بھی دشمن کو وطن عزیر کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھنے نہیں دیں گے ۔ ان خیالات کا اظہار معروف سیاسی و سماجی شخصیت حافظ طارق محمود وڑائچ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔

انہوں نے کہا کہ اس وقت وطن عزیز کو اتحاد اور یکجہتی کی ضرورت ہے سیاست جماعت اور مفاد سے بالا تر ہو کر ہمیں اپنے وطن کے دفاع کیلئے متحد ہونا ہو گا جو لوگ افواج پاکستان کیخلاف منفی پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ ملک دشمن ہیں اور دشمن کے ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں جبکہ عوام اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی اصل طاقت ہے اور یہی اتحاد ملک کو ترقی اور استحکام کی راہ پر گامزن رکھے گا۔انہوں نے واضح کیا کہ وہ ہر مشکل گھڑی میں پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور وطن عزیز کی سلامتی اور دفاع کیلئے کسی قربانی سے گریز نہیں کریں گے ۔

 

