پھالیہ:ٹریکٹرٹرالی کی موٹرسائیکلوں کوٹکر ،2 افراد جاں بحق،3 زخمی

  • گوجرانوالہ
پھالیہ (نامہ نگار )پھالیہ ہیلاں کے قریب مرالہ روڈ پر ٹریکٹر ٹرالی نے 2 موٹر سائیکلوں کو ٹکر مار دی، حادثے میں خاتون سمیت2افرادجاں بحق اور 3زخمی ہوگئے ،جاں بحق ہو نیوالوں میں جلال پور بھٹیاں کے رہائشی 55 سالہ محمد منشا اور 50 سالہ بشیراں بی بی شامل ہیں ،ریسکیو 1122 نے لاشوں کو تحصیل ہیڈکوارٹر زہسپتال پھالیہ جبکہ زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہسپتال منڈی بہاؤالدین منتقل کر دیا۔ حادثہ کے بعد ٹریکٹر ڈرائیور فرار ہو گیا ۔

