عوام حق کیلئے حکمرانوں کیخلاف متحد ہوجائیں:ڈاکٹر طارق
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )امیر جماعت اسلامی پنجاب ڈاکٹر طارق سلیم نے غزہ بحالی پروگرام کیلئے امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کی طرف سے ایک ارب ڈالرز فوری طور پر غزہ فلسطین بھیجنے کے اعلان کا خیرمقدم کیا ہے اورکہاکہ قبل ازیں 30 چارٹر طیاروں پر مشتمل سامان بھیجا جاچکاہے ،ڈاکٹر طارق سلیم نے کہا کہ۔۔۔ ا
رض الانبیا فلسطین کے مسلمانوں نے عزم ہمت استقامت کی تاریخ رقم کی ہے ،اسرائیل کا ظلم اس کی جنگی مشینیں حماس کے جذبہ کو سرد نہیں کرسکیں،انہوں نے کہاکہ الخدمت فائونڈیشن پاکستان روز اول سے فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑی ہے ،مسلمان حکمرانوں اور اہل عرب نے جنگی میں سپورٹ نہیں کی اب بحالی کے عمل میں آگے بڑھ کر اپنا کردار ا دا کریں، ہمارا عزم ہے اہل فلسطین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ،ڈاکٹرطارق سلیم نے کہاکہ حکمران نوجوانوں کو جمہوری آزادیاں، تعلیم، روزگار دیں، ریاست کو اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنا ہوگی، مخصوص طبقہ قوم کو تقسیم کرکے ملک پر قابض ہے ، عوام اپنے حق کیلئے مٹھی بھر حکمران اشرافیہ کے خلاف متحد ہوجائیں انہوں نے کہا کہ پاکستان کسی سیاستدان، جنرل یا بیوروکریٹ کا نہیں، عوام ملک کے مالک ہیں، اگر حکمران نوجوانوں کو حقوق نہیں دے رہے تو یہ مایوس نہ ہوں، فرسودہ نظام اور اس کے پہرے داروں کے خلاف آواز بلند کریں، تخریبی نہیں تعمیری سرگرمیوں کا حصہ بنیں، پاکستان میں 6 کروڑ نوجوان ہیں، یقین ہے یہ نسل ملک کو عظیم بنائے گی۔