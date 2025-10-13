صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹی ایل پی کا احتجاج ،اناج کی منڈیوں تک رسائی بحال نہ ہو سکی

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )ٹی ایل پی کے مارچ کے با عث پبلک ٹرانسپورٹ متبادل راستوں سے رواں دواں رہی ،اناج کی منڈیوں تک رسائی بحال نہ ہو سکی ۔ تحریک لبیک پاکستان کے مارچ کو روکنے کیلئے گوجرانوالہ شیخوپورہ کے داخلی وخارجی راستوں۔

مولانا ظفر علی خان و سید وارث شاہ ٹول پلازے کنٹینرز لگا کر تیسرے روز بھی ہرقسم کی ٹریفک کیلئے بندرکھے گئے البتہ مسافر ویگنیں ٹول پلازوں و رکاوٹوں کو عبور کرنے کیلئے متبادل راستے اختیار کرتی رہیں۔تتلے عالی سے گوجرانوالہ،شیخوپورہ،نوشہرہ ورکاں ،کامونکی تک ٹریفک رواں دواں رہی البتہ سبزی وفروٹ اور دھان کی منڈیوں تک رسائی ممکن نہ ہو سکی، شادی بیاہ کی تقریبات بھی متاثر ہوئیں۔

 

