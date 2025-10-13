تتلے عالی :کار سے ناجائز اسلحہ برآمد ،2 افراد گرفتار
تلے عالی(نامہ نگار )کار سے ناجائز اسلحہ ،سینکڑوں گولیاں برآمد کرکے 2 افراد گرفتارکرلئے گئے ۔ پٹرولنگ پولیس ارتالی ورکاں نے بیگ پور کے قریب ناکہ بندی کرکے گوجرانوالہ کی جانب سے آنے والی کار نمبر ایل ای1191کو روک کر چیک کیا۔۔۔
تتوفرنٹ سیٹ پر بیٹھے محسن خان سکنہ سیالکوٹ بائی پاس گوجرانوالہ کی جھولی میں رکھی223بور رائفل،پانچ میگزین سینکڑوں گولیاں جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ارشد مسیح سکنہ کوہاٹ کینٹ سے پسٹل9ایم ایم،3 میگزین 70کے قریب گولیاں برآمد ہوئیں،پولیس نے کار کو قبضہ میں لے مقدمہ درج کرلئے ۔