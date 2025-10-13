صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :کار سے ناجائز اسلحہ برآمد ،2 افراد گرفتار

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی :کار سے ناجائز اسلحہ برآمد ،2 افراد گرفتار

تلے عالی(نامہ نگار )کار سے ناجائز اسلحہ ،سینکڑوں گولیاں برآمد کرکے 2 افراد گرفتارکرلئے گئے ۔ پٹرولنگ پولیس ارتالی ورکاں نے بیگ پور کے قریب ناکہ بندی کرکے گوجرانوالہ کی جانب سے آنے والی کار نمبر ایل ای1191کو روک کر چیک کیا۔۔۔

تتوفرنٹ سیٹ پر بیٹھے محسن خان سکنہ سیالکوٹ بائی پاس گوجرانوالہ کی جھولی میں رکھی223بور رائفل،پانچ میگزین سینکڑوں گولیاں جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ارشد مسیح سکنہ کوہاٹ کینٹ سے پسٹل9ایم ایم،3 میگزین 70کے قریب گولیاں برآمد ہوئیں،پولیس نے کار کو قبضہ میں لے مقدمہ درج کرلئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر