ہیڈبمبانوالہ:ملک دانیال کی انڈر 17 کرکٹ ٹیم میں سلیکشن پرتقریب
ہیڈبمبانوالہ(نامہ نگار )مشہور سیاسی و کاروباری شخصیت ملک عصمت اﷲ المعروف ملک ماجھو کے بیٹے ملک دانیال سکنہ نظام چک کو انڈر 17 کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہونے پر اہل علاقہ سمیت سیاسی،سماجی اور کاروباری شخصیات نے مبارکباد پیش کی اور ا ن کے اعزاز میں چوک دھرم کوٹ میں واقع الہادی رائس ملز پر شاندار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔
تقریب کے مہمان خصوصی سیٹھ ولی اور ان کے صاحبزادے سیٹھ نوید آف زمبابوے ،سیٹھ ابوبکر،سیٹھ افضل اور داماد سیٹھ شوکت تھے ۔ پروقار تقریب میں سہیل منیر بٹ،پیر سید محسن شاہ،ڈی ایس پی گوجرانوالہ ملک ذیشان اور ایس ایچ او تھانہ گرجاکھ ملک محمودالحسن سمیت احسان بریار، غفنضر سرفراز وڑائچ،دیگر شخصیات نے شرکت کی۔