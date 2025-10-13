گجرات میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پو لیو سے بچائو کے قطرے پلائے جائینگے
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے گورنمنٹ میٹرنٹی ہسپتال فوارہ چوک میں انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا ئے۔
اس موقع پر سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سید عطاالمنعم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انسداد پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک ضلع بھر میں جاری رہے گی، جس کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے 5 لاکھ 14 ہزار 982 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس مہم کے دوران 6 ماہ سے 59 ماہ کی عمر کے 4 لاکھ 63 ہزار 484 بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی دئیے جائیں گے ۔