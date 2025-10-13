صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پو لیو سے بچائو کے قطرے پلائے جائینگے

  • گوجرانوالہ
گجرات میں 5 لاکھ سے زائد بچوں کو پو لیو سے بچائو کے قطرے پلائے جائینگے

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گجرات نورالعین نے گورنمنٹ میٹرنٹی ہسپتال فوارہ چوک میں انسدادِ پولیو مہم کا افتتاح کر دیا۔ انہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلا ئے۔

اس موقع پر سی ای او ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی ڈاکٹر سید عطاالمنعم نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ انسداد پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک ضلع بھر میں جاری رہے گی، جس کے دوران پانچ سال تک کی عمر کے 5 لاکھ 14 ہزار 982 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے ۔ انہوں نے مزید بتایا کہ اس مہم کے دوران 6 ماہ سے 59 ماہ کی عمر کے 4 لاکھ 63 ہزار 484 بچوں کو وٹامن اے کے قطرے بھی دئیے جائیں گے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر