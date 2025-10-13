احمد نگر چٹھہ:جناز گاہ اورقبرستان کی چار دیواری گرانے پر احتجاج
احمد نگر چٹھہ (نمائندہ دنیا )اہل دیہہ کی سہولت کیلئے جنازگاہ اور قبرستان کی چاردیواری کی تعمیر میں حائل بااثر افرادنے اسسٹنٹ کمشنر اور انکی ٹیم کی پیمائش کر کے فیصلے کرنے کے بعد بھی تعمیر کردہ دیوار گرا دی۔
تھانہ احمد نگر چٹھہ کے قریبی گا ئو ں کوٹ آسائش کے مکینوں نے احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ ایک سال قبل سماجی شخصیت لیاقت علی چٹھہ نے قبرستان اور جناز گاہ کی مشترکہ زمین پر چار دیواری کرنے کیلئے خطیر رقم وقف کی تھی مگربااثر افرادنے دیوار کو گرا دیا۔ شہریوں نے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔