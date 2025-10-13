سیالکوٹ:54 پٹرول پمپس اور 58 ایل پی جی سٹیشنز سر بمہر
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ضلع سیالکوٹ میں انتظامیہ نے گزشتہ ماہ ستمبر کے دوران 54 غیر قانونی پٹرول پمپس اور 58 ایل پی جی سٹیشنز کو سر بمہر کیا اور 31 ایف آئی آرز درج کی گئی ہیں جبکہ 6پٹرول پمپ مشینیں اور دو ایل پی جی منتقلی کی غیر قانونی مشینیں قبضہ میں لی گئیں۔
یہ بات ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ صبا اصغر علی کی زیر صدارت منعقدہ ضلعی کوآرڈی نیشن کمیٹی کے اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں لیفٹیننٹ کرنل محمد عمیر، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر (جنرل) ایوب بخاری اور مختلف متعلقہ محکموں کے افسر شریک ہوئے ۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ غیر قانونی پٹر ول پمپ مشینیں اور ایل پی جی ڈی کینٹنگ مشینیں بنانے اور سپلائی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور اس حوالے سے سپیشل برانچ کی مدد سے باقاعدہ رپورٹ مرتب کی جائے ۔ انہوں نے غیر قانونی پٹرول پمپس اور ایل پی جی فلنگ سٹیشنز کے خلاف کارروائی کے دوران قبضہ میں لی گئی پمپنگ اور ڈی کینٹنگ مشینوں کی تلفی کیلئے ایک کمیٹی تشکیل دی اور ہدایت کی کہ قانونی تقاضوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قبضہ میں لئے گے سامان کو تلف کیا جائے ۔ اجلاس میں ضلع بھر میں بھکاریوں کے خلاف جاری کارروائی کے بارے بتایا گیا کہ ماہ ستمبر کے دوران 80 بھکاریوں کو گرفتار کیا گیا جبکہ 11 کے خلاف مقدمات درج کئے گئے ۔