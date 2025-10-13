منڈیالہ اور رڑیالہ وڑائچ میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے کسانوں کی تربیت
گوجرانوالہ(سٹاف رپورٹر)محکمہ زراعت توسیع تحصیل گوجرانوالہ کے زیر اہتمام موضع منڈیالہ وڑائچ اور رڑیالہ وڑائچ میں گندم کی پیداوار میں اضافہ اور سموگ پر کنٹرول کے سلسلہ میں فارمرز ٹریننگ اورسموگ آگاہی پروگرامز کا انعقاد کیاگیا۔۔۔
جس میں حصہ لینے والے کاشتکاروں کو گندم کی زیادہ فصل اگانے کی ترغیب دی گئی اور فی ایکڑ زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کیلئے کاشتکاری کے مختلف طریقوں کے بارے میں تربیت دی ۔ اسی طرح کاشتکاروں کو فصلوں کی باقیات بالخصوص چاول کی فصل کے بھوسے اور مڈھوں کو جلانے کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سموگ کے مضر اثرات اور خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کارروائیوں کے بارے میں بھی آگاہ کیاگیا۔ پرنسپل ایگریکلچر آفیسر اعظم مغل نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت زراعت کی ترقی اور کاشتکاروں کی خوشحالی کیلئے بھرپور اقدامات عمل میں لا رہی ہے ۔