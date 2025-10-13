صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے وزیر اعلیٰ کے اقدامات ہمیشہ یاد رہیں گے :زبیر گوندل

  • گوجرانوالہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) سیلاب متاثرین کی بحالی کیلئے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے اقدامات ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے ،متاثرین کی بحالی ہو یا سیلاب سے قبل نقصانات سے بچنے کیلئے حکمت عملی پنجاب حکومت نے انتہائی حکمت سے تاریخی سیلابی ریلے سے شہریوں کو بچایا۔

ان خیالات کا اظہار پاکستان مسلم لیگ (ن) یورپ کے رہنما چودھری زبیر گوندل نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ تاریخ میں پہلی بار بیلہ کے مکینوں کو فصلوں،مویشیوں اور مکانوں وڈیرہ جات کی تباہی پر حکومت معاوضہ دے رہی ہے تاکہ ان کے نقصانات کا کچھ ازالہ ہو ۔

 

