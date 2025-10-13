صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ(نیوزرپورٹر)گوجرانوالہ کرکٹ کلب آف دی بلائنڈ کے زیر اہتمام تھرڈ ٹی20بلائنڈ کرکٹ ٹورنامنٹ 2025 کا آغاز ہوگیا ، جناح سٹیڈیم گوجرانوالہ میں جاری ایونٹ میں ملک بھر سے 6 بلائنڈ کرکٹ ٹیمیں شریک ہیں، گزشتہ روز ایونٹ کے دو میچز کھیلے گئے ،پہلا میچ گوجرانوالہ اور پشاور کی بلائنڈ ٹیموں کے درمیان کھیلا گیا اور دوسرا میچ میں اسلام آباد بلائنڈ کرکٹ ٹیم اور بہاولپور بلائنڈ کرکٹ ٹیم کے درمیان ہوا، ایونٹ کا فائنل 15 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔

