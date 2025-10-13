صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نہتے مسلمانوں پر طاقت کا استعمال نہ کر ے :علما

  • گوجرانوالہ
راہوالی (نامہ نگار)جماعت اہل سنت پاکستان کے رہنماؤں مفتی خالد حسن مجددی، مولانا اکبر نقشبندی، محمد زاہد حبیب قادری، پروفیسر حافظ محمد شبیر حسین چشتی،عطا المصطفی جمیل، حافظ طاہر رضا قادری، حا فظ فیاض الحسن صدیقی،صاحبزادہ نعمان احمد صدیقی،صاحبزادہ محمد عدیل عارف،حافظ محمد اشرف رضا،ڈاکٹر احمد بشیر عزیز،قاری امجد طاہری، پیر علی حسن سیفی،قاری محمد عثمان سیالوی سماجی کارکن حاجی محمد اصغر چیمہ و دیگر علما کرام نے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ۔۔۔

ملک کے اندر داخلی انتشار اور افراتفری ٹھیک نہیں اس سے ملک دشمنوں کو سازشوں کا موقعہ میسر آئے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ وفاقی و صوبائی حکومتیں حالات کو کنٹرول کریں اور محاذ آرائی کو فوری طور پر ختم کریں۔ پر امن نہتے عوام پر شیلنگ اور آنسو گیس کے بے دریغ استعمال کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمام ہائی ویز اور راستوں کو فوری کھولا جائے تاکہ عوام کو مشکلات سے نجات ملے ۔انہوں نے کہا کہ حکومت نہتے مسلمانوں پر طاقت کا استعمال نہ کر ے بلکہ بات چیت سے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے بات چیت میں امن ہے بات چیت میں پائیداری ہے اور بات چیت میں ملک کی بقا ہے ۔ 

 

