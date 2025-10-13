ملکی دفاع ، خود مختاری پرسمجھوتہ ممکن نہیں :ارشد مہند
حافظ آباد(نمائندہ دُنیا ،نامہ نگار ) پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما اور سابق صدر بار محمد ارشد مہند ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ پاک افغان سرحد پر افغانستان کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ کے جواب میں پاک فوج کا بھرپور اور مؤثر ردِعمل قابلِ تحسین ہے ۔ انہوں نے کہا کہ۔۔۔
ملکی سرحدوں کے دفاع اور خودمختاری پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ ممکن نہیں، پوری قوم اپنی بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ۔ میڈیا سے گفتگو میں ارشد مہند کا کہنا تھا کہ سابق وزیرِ اعظم شہید ذوالفقار علی بھٹو نے 1978 میں خبردار کیا تھا کہ افغانستان اور سوویت یونین کی جنگ ایک آتش فشاں ہے ، پاکستان کو کسی صورت اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے لیکن ضیا شاہی نے امریکی ایجنٹ بن کر اس جنگ میں حصہ لیا جس کے نتیجے میں لاکھوں افغان پاکستان آ گئے اور ملکی معیشت، امن و امان اور معاشرتی ڈھانچہ شدید متاثر ہوا انہی حالات نے ملک میں کلاشنکوف اور منشیات کلچر کو فروغ دیا کیوں کہ یہ قوم کبھی پاکستان کے ساتھ مخلص نہیں رہی اور پاکستان کے ساتھ انہوں نے کبھی وفا نہیں کی۔ انہوں نے افغانستان کے وزیرِ خارجہ کے حالیہ بھارت دورے کے دوران جموں و کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دینے والے بیان کو انتہائی افسوسناک اور قابلِ مذمت قرار دیا اور کہا کہ یہ بیان پاکستان دشمن قوتوں کے ایجنڈے کی عکاسی کرتا ہے ۔