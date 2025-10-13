جماعت اسلامی خواتین سیالکوٹ کے زیر اہتمام ٹیچرز کنونشن
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )جماعت اسلامی حلقہ خواتین سیالکوٹ کے زیر اہتمام ضلع بھر کے اساتذہ کیلئے ٹیچرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا جس میں ضلع بھر کے سکول کالجز یونیورسٹیز کے اساتذہ کرام نے شرکت کی۔ ۔
پروگرام سے جنرل سیکرٹری جماعت اسلامی حلقہ خواتین پاکستان حمیرا طارق نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اساتذہ کرام کسی بھی معاشرے کی فکری و اخلاقی بنیادوں کے معمار ہوتے ہیں، ان کی محنت، رہنمائی اور کردار قوموں کی تعمیر و ترقی میں سنگِ میل کی حیثیت رکھتا ہے ، اساتذہ علم کی شمعیں جلاتے ہیں اور جہالت کے اندھیروں کو علم و ہنر کی روشنی سے منور کرتے ہیں، انہوں نے کنونشن کو ٹیچر ایز لیڈر کا سلوگن دیا اور کہا کہ اگر استاد کے پاس خدائی علم ہے تو وہ میتھ اردو، بائیو ہر مضمون پڑھاتے ہوئے معرفت رب سکھا سکتا ہے ناظمہ ضلع سیالکوٹ شازیہ زید نے خطاب میں کہا کہ نسل نو کی تعمیر کیلئے اﷲ تعالیٰ ہمارے استاد کو عمارت گر بنادے۔ ،استاد ایک زندگی نہیں ہزاروں زندگیاں جیتا ہے ، یہ ایک پیغمبرانہ مشن ہے جوا ستاداداکرتا ہے ،استاد قوم کا لیڈر،قوم کا معمار ہے ،استاد جیسی قوم چاہتا ہے بناتا ہے ،اس کی تازہ مثال بنگلہ دیش اور انڈونیشیا کی ہے اور بیداری کی یہ لہر اب پاکستان میں نظرآرہی ہے ۔