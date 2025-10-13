ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے
ڈسکہ(نمائندہ دنیا )چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔مندرانوالہ کے قریب2 ڈاکوئوں نے محسن علی اور اس کی بیوی سے ایک تولہ سونا ، 20ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،کوٹلی کرلاں میں ڈاکوئوں حذیفہ علی یاسین سے 10ہزار 700روپے اور موبائل فون چھین لیا ، طاہراحسان کی بیوی مین بازار میں شاپنگ کرنے گئی تو دونامعلوم عورتوں نے پرس سے 30ہزارروپے چوری کر لئے ، مالومہے میں اعجاز بدر کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔
