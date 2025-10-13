صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ :چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے

ڈسکہ(نمائندہ دنیا )چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔مندرانوالہ کے قریب2 ڈاکوئوں نے محسن علی اور اس کی بیوی سے ایک تولہ سونا ، 20ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،کوٹلی کرلاں میں ڈاکوئوں حذیفہ علی یاسین سے 10ہزار 700روپے اور موبائل فون چھین لیا ، طاہراحسان کی بیوی مین بازار میں شاپنگ کرنے گئی تو دونامعلوم عورتوں نے پرس سے 30ہزارروپے چوری کر لئے ، مالومہے میں اعجاز بدر کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔

چوری ڈکیتی کی وارداتوں میں متعدد شہری لٹ گئے ۔مندرانوالہ کے قریب2 ڈاکوئوں نے محسن علی اور اس کی بیوی سے ایک تولہ سونا ، 20ہزارروپے اور موبائل فون چھین لیا،کوٹلی کرلاں میں ڈاکوئوں حذیفہ علی یاسین سے 10ہزار 700روپے اور موبائل فون چھین لیا ، طاہراحسان کی بیوی مین بازار میں شاپنگ کرنے گئی تو دونامعلوم عورتوں نے پرس سے 30ہزارروپے چوری کر لئے ، مالومہے میں اعجاز بدر کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر