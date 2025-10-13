صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :بچوں کے اغوا کا عادی ملزم دوبارہ گرفتار

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا)بچوں کے اغوا کا عادی ملزم دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ۔ نواحی گاؤں اولکھ بھائیکے کے رہائشی 12 سالہ غضنفر اور 9 سالہ موہد چند روز قبل ڈیرے سے گھر واپس جا رہے تھے کہ۔۔۔

راستے میں بابر گجر سکنہ فتح کی نے انہیں سی سی ڈی کا ملازم ظاہر کیا اور مکئی کی فصل میں چھپے منشیات فروش کی گرفتاری کیلئے مدد مانگی، فصل میں داخل ہو کر اس نے بچوں پر خنجر تان لیا اور غضنفر کو تشدد کا نشانہ بنایا ،بعد ازاں اسے موٹر سائیکل پر بیٹھا کر مدن چک کی جانب روانہ ہو گیا، ورثا کے پیچھا کرنے پر وہ بچے کو پھینک کر فرار ہو گیا ،چند ہفتے قبل ملزم نے نوشہرہ ورکاں سے بھی بچوں کو اغوا کرنے کی کوشش کی تھی، اس مقدمہ بھی پیشی کیلئے عدالت پیش ہوا تو مدعی پارٹی نے ملزم کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔

 

