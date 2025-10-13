حکمران عوام کے شعور کے آگے بند نہیں باندھ سکتے :تصور عباس قادری
ڈسکہ(نامہ نگار)تحریک انصاف کے رہنما و امیدوار این اے 73ڈسکہ سید تصور عباس قادری نے کہا ہے کہ حق اور سچ کا سورج طلوع ہو کر رہے گا،حکمران عوام کے شعور کے آگے بند نہیں باندھ سکتے حکمرانوں کے جابرانہ ہتھکنڈے ہماری جمہوری جدوجہد کا راستہ نہیں روک سکتے۔۔۔
سیاسی کارکنوں کو احتجاج کے بنیادی حق سے محروم کرنا جمہوری اقدار کی کھلی نفی اور آئین و قانون کی دھجیاں اڑانے کے مترادف ہے ، دہائیوں سے رائج ظلم اور جبر کا نظام اپنی معیاد پوری کر چکا ہے ۔ایک بیان میں انہوں نے کہاہے کہ اندھی طاقت کے استعمال سے کسی کو جمہوری حق سے محروم نہیں کیا جانا چا ہیے ۔