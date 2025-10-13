صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تتلے عالی :جہیزکاسامان واپس نہ کرنے پر با پ بیٹوں پر مقدمہ

  • گوجرانوالہ
تتلے عالی(نامہ نگار )جہیزکاسامان واپس نہ کرنے پر با پ بیٹوں پر امانت میں خیانت کا مقدمہ درج کرلیا گیا ۔ عبداﷲ پور کے محمد بوٹانے بیٹی کی شادی سیالکوٹ میں کی گھر دو کمروں پر مشتمل ہونے کی وجہ سے بیٹی کے جہیز کا فرنیچر ،فریج ،واشنگ مشین،ڈرائر مشین،پنکھے وغیر ہ دیہہ کے سلمان،لقمان،عدنان اور ان کے والد ذوالفقار کے گھر رکھ دیا،ضرورت پر فرنیچر واپسی پر انکاری ہو گئے اور دھمکیاں دینے لگے ۔

