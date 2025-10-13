راہوالی :ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار
راہوالی(نمائندہ دنیا )ڈاکو شہری سے موٹر سائیکل چھین کر فرار ہوگئے ۔ محلہ شریف پورہ گکھڑمنڈی کا رہائشی عابد مجید رات9بجے موٹر سائیکل پر راہوالی کی جانب آرہا تھا کہ گولڈن فیوجی کے قریب 3 ڈاکوؤں نے روک کر موٹر سائیکل چھین لی اورکر فرار ہو گئے ،کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کر لیا۔
