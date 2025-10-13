صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کی سالمیت ،شہریوں کے تحفظ پر سمجھوتہ نہیں ہو گا:افضل منشا

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ(نمائندہ دنیا )سٹی صدر مسلم لیگ ن چیئرمین مرکزی انجمن تاجران افضل منشا نے افغانستان کی جانب سے پاکستانی علاقوں پر بلااشتعال جارحیت کی شدید مذمت اور افغان جارحیت کا دلیری سے جواب دینے پر پاک فوج کو زبردست خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ۔۔۔

 پاک فوج ہمارا فخرپوری قوم کی عزت،غیرت،عزم اور وقار کی علمبردار ہے افغان جارحیت کا جواب پاک افواج نے ہمیشہ کی طرح جرات دانشمندی اور قومی اتحاد سے دیا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سالمیت یا شہریوں کے تحفظ پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہو گا۔

 

