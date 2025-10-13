مرالی والہ :بچوں کی لڑائی پرسپر سٹور میں داخل ہوکر اندھا دھند فائرنگ
تتلے عالی(نامہ نگار )مرالی والہ میں بچوں کی لڑائی پرسپر سٹور میں داخل ہوکر اندھا دھند فائرنگ، درجن بھر افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیا گیا ۔تتلے عالی کے علاقہ مرالی والہ میں بچوں کی لڑائی کی رنجش پر جمعرات رات پونے 7بجے کے قریب فیاض،ریاض، اویس، حسن نواز،گل نواز،ہمایوں،عدنان۔۔۔
عنصر اور پانچ نامعلوم افراد نے ذیشان بابرکے سپر سٹور میں داخل ہوکر اندھا دھند فائرنگ کر دی جس سے کاؤنٹر،شیشے ،دیواریں چھلنی ہو گئیں بلکہ گئی گولیاں دیوار کے آر پار ہو گئیں،فائرنگ سے علاقہ میں خوف وحراس پھیل گیا ،پولیس کو اطلا ع ہونے پر ملزم دھمکیاں دیتے فرار ہو گئے ۔