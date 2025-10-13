غزہ امن معاہدہ خوش آئند ہے :شاہنواز چیمہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر )سابق صوبائی وزیر اوقاف شاہنواز چیمہ، احمد شاہنواز چیمہ اور کاشف چاند بٹ نے کہا ہے کہ غزہ امن معاہدہ خوش آئند ہے غزہ معاہدہ میں کوشش کرنے والے ممالک اور افراد مبارکباد کے مستحق ہیں،قبلہ اول کے محافظوں کو قربانیوں کی تاریخ رقم کرنے پر خراج تحسین پیش کرتے ہیں،فلسطینی مسلمانوں کی قربانیاں تاریخ اسلام کا روشن باب ہیں،فلسطینی عوام کو اپنی آزاد اور کود مختار حکومت کا مکمل حق دیا جائے ،بیت المقدس کی آزادی کے لئے امت مسلمہ کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے ۔
