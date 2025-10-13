عارف سلیم مغل کے بیٹے اور بھتیجے نے واشنگٹن یونیورسٹی سے ڈگری حاصل کر لی
گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)سابق ایگزیکٹو ممبر گوجرانوالہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری گوجرانوالہ عارف سلیم مغل کے بیٹے وقاص عارف مغل اور بھتیجے شیروز مغل نے واشنگٹن یونیورسٹی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ورجینیا سے ایم بی اے ا کائونٹنگ اینڈ فنانس میں ڈگری حاصل کرلی۔عارف سلیم مغل نے بتایا کہ وہ اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے بچوں کو اعلیٰ تعلیم میں کامیابیاں عطا کیں۔
