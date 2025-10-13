صوبائی وزیر بلدیات کے حلقے میں کوڑا کر کٹ کے ڈھیر
ڈسکہ (نامہ نگار )ڈسکہ اورگردو نواح میں ستھرا پنجاب پروگرام نا کام، شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر،عملہ سکول و کالجز کے اوقات میں سڑکوں پر صفائی کرنے لگا، گردو غبار کی وجہ سے طلبہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔
صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق کے اپنے حلقہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے کارکنوں کی ناقص پالیسیوں،غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے شہر کی گلیاں اور محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئے ، بدبو اور مچھر کی افزائش سے شہری بیمار پڑنے لگے ۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود صفائی کی صورتحال میں بہتری نہ آسکی ،ستھرا پنجاب کا عملہ چند مخصوص سڑکوں پر صفائی کرتا ہے جبکہ نالیوں کی صفائی بھی ان کے ذمہ ہے جس پر عملہ دھیان نہیں دیتا ۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ،ڈسکہ کلاں، محلہ بھاٹانوالہ ، حمید کالونی ،عوامی روڈ ،محلہ راجپوتاں ،
محلہ گجراں ،محلہ محمد پورہ سمیت متعدد علاقوں میں کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے باعث تعفن پھیل چکا ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز،صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،ڈی سی سیالکوٹ صبا اصغر علی اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے مطالبہ کیا کہ ڈسکہ میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ کو صبح 6بجے سے قبل مین سڑکوں پر صفائی کو مکمل کرنے کا پابند کیا جائے تاکہ شہری اور طلبہ گردو غبار سے بچ سکیں ۔