صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی وزیر بلدیات کے حلقے میں کوڑا کر کٹ کے ڈھیر

  • گوجرانوالہ
صوبائی وزیر بلدیات کے حلقے میں کوڑا کر کٹ کے ڈھیر

ڈسکہ (نامہ نگار )ڈسکہ اورگردو نواح میں ستھرا پنجاب پروگرام نا کام، شہر میں جگہ جگہ کوڑے کے ڈھیر،عملہ سکول و کالجز کے اوقات میں سڑکوں پر صفائی کرنے لگا، گردو غبار کی وجہ سے طلبہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔

صوبائی وزیر بلدیات میاں ذیشان رفیق کے اپنے حلقہ میں ستھرا پنجاب پروگرام کے کارکنوں کی ناقص پالیسیوں،غفلت اور لاپروا ئی کی وجہ سے شہر کی گلیاں اور محلے کوڑے کے ڈھیروں میں تبدیل ہو گئے ، بدبو اور مچھر کی افزائش سے شہری بیمار پڑنے لگے ۔ 6 ماہ گزرنے کے باوجود صفائی کی صورتحال میں بہتری نہ آسکی ،ستھرا پنجاب کا عملہ چند مخصوص سڑکوں پر صفائی کرتا ہے جبکہ نالیوں کی صفائی بھی ان کے ذمہ ہے جس پر عملہ دھیان نہیں دیتا ۔ صفائی نہ ہونے کی وجہ،ڈسکہ کلاں، محلہ بھاٹانوالہ ، حمید کالونی ،عوامی روڈ ،محلہ راجپوتاں ،

محلہ گجراں ،محلہ محمد پورہ سمیت متعدد علاقوں میں کوڑا کرکٹ اور گندے پانی کے باعث تعفن پھیل چکا ہے ۔ شہریوں نے وزیر اعلیٰ مریم نواز،صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق ،ڈی سی سیالکوٹ صبا اصغر علی اور اسسٹنٹ کمشنر ڈسکہ سے مطالبہ کیا کہ ڈسکہ میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے عملہ کو صبح 6بجے سے قبل مین سڑکوں پر صفائی کو مکمل کرنے کا پابند کیا جائے تاکہ شہری اور طلبہ گردو غبار سے بچ سکیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سرکاری ہسپتالوں میں ادوایات کی شدید قلت ،مریض پریشان

فیصل آباداور فلوریڈا کی یونیورسٹیوں میں زرعی تحقیقی تعاون کیلئے مفاہمتی یادداشت پر دستخط

جی سی یو طلباء میں کاروباری سوچ بڑھانے میں سرفہرست: وی سی

بزنس فسیلیٹیشن سنٹر سے 11ہزار سے زائد این او سیز جاری

26 اکتوبر کو انٹری ٹیسٹ ،تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت

والدین پولیو کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں:ڈپٹی کمشنر جھنگ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر