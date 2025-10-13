صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ لائنز کلب کی جانب سے مینٹل ہیلتھ آگاہی مہم کا آغاز

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ لائنز کلب کی جانب سے مینٹل ہیلتھ آگاہی مہم کا آغاز

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )سیالکوٹ لائنز کلب کے صدر خالد وسیم ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ نوجوانوں میں بے راہ روی کا بڑھتا رجحان لمحہ فکریہ ہے موجودہ دور میں سوشل میڈیا غیر اخلاقی مواد اور انٹرنیٹ کے غیر ذمہ دارانہ استعمال کے باعث کم عمر بچوں اور نوجوانوں میں قبل از وقت جنسی رجحانات میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔۔۔

جو معاشرتی و خاندانی نظام کیلئے خطرے کی گھنٹی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے \"مینٹل ہیلتھ آگاہی مہم\" کے آغاز پر گفتگو کرتے ہوئے کیا ۔خالد وسیم ایڈووکیٹ نے کہا کہ منظم آگاہی مہم کے تحت مختلف سکولوں کالجوں اور والدین کے ساتھ آگاہی سیشنز کا انعقاد کیا جائے گا تاکہ بچوں اور نوجوانوں کی درست رہنمائی ممکن بنائی جا سکے ۔

 

