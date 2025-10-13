گندم کی امدادی قیمت 45 سو روپے منکرنے کا مطالبہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر) کسان بورڈ نے گندم کی امدادی قیمت 45 سو روپے من، بیج،کھاد اور زرعی ادویات پر سبسڈی دینے کا مطالبہ کر دیا ۔ کسان بورڈ کے صدر نذر محمد چیمہ نے اسلامک سینٹر وزیرآباد میں کسان مارچ کی تیاریوں کے سلسلہ میں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ۔۔۔
کسان بورڈ کے مرکزی صدر سردار ظفر حسین اور امیر جماعت اسلامی وسطی پنجاب کے صدر جاوید قصوری کی قیادت میں 27 اکتوبر کو مارچ کے شرکا لاہور سے مریدکے ،واہنڈو،سمبڑیال سے وزیرآباد اور پھر نوشہرہ ورکاں پہنچیں گے جہاں جلسہ عام ہوگا اور امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن خطاب کریں گے ۔ضلعی صدر جماعت اسلامی وزیرآباد ناصر محمود کلیر کی زیر صدارت اجلاس میں لاہور سے چلنے والے کسان مارچ کے استقبال اور جلسہ کے حوالے سے مشاورت کی گئی اور طے پایا کہ 100 سے زائد مختلف مقامات پر کارنر میٹنگز میں کسانوں اور جماعت اسلامی کے کارکنوں کو مارچ میں شرکت کی دعوت دی جائے گی جبکہ دیگر جماعتوں کے کسانوں کو بھی مدعو کیا جائے گا ۔