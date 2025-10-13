صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مونس الٰہی سے گجرات کے سیاسی رہنمائوں کی ملاقات

  گوجرانوالہ
مونس الٰہی سے گجرات کے سیاسی رہنمائوں کی ملاقات

گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما وسابق وفاقی وزیر چودھری مونس الٰہی سے بارسلونا سپین میں تحریک انصاف کے سابق امیدوار برائے چیئرمین یوسی کرنانہ طارق محمود آوانہ آف عمر چک نے ملاقات کی ، اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال سمیت گجرات کی سیاست پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا ۔اس موقع پرچودھری نوازش آوانہ، کاشف آوانہ اور احمد شہباز آوانہ بھی موجود تھے۔

چودھری طارق محمود آوانہ نے سابق وزیراعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الٰہی فیملی کو مشکل ترین وقت میں عمران خان کیساتھ ڈٹ کر کھڑنے رہنے اور بھرپور ساتھ دینے پر خراج تحسین پیش کیا ۔ طارق محمود آوانہ نے کہا کہ چودھری خاندان وفا کا دوسرا نام ہے آنیوالا وقت پی ٹی آئی کا ہے ،گجرات کے لوگوں نے جس طرح مشکل ترین وقت میں چودھری پرویز الٰہی اور مونس الٰہی کیساتھ وفا نبھائی ہے اس کی مثال نہیں ملتی ،سابق وفاقی وزیر چودھری مونس الٰہی نے طارق محمود آوانہ کے اعزاز میں پرتکلف ناشتے کا اہتمام کیا۔

 

