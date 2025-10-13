صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:اسسٹنٹ کمشنر نے قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کردیا

ڈسکہ(نامہ نگار ، نمائندہ دنیا )اسسٹنٹ کمشنر سعدیہ جعفر نے خانہ بدوشوں کی جھگیوں میں جا کر بچوں کو حفاظتی قطرے پلا کر 4 روزہ قومی انسداد پولیو مہم کا افتتاح کردیا،پولیو مہم 13 سے 16 اکتوبر تک جاری رہے گی،اسسٹنٹ کمشنر نے کہا کہ۔۔۔

انسداد پولیو قومی فریضہ ہے اور تمام ٹیموں کو فول پروف سکیورٹی، بروقت سہولیات اور مکمل مانیٹرنگ فراہم کی جائے گی ۔ڈی ڈی ایچ او ڈسکہ ڈاکٹر سادات انور نے اس موقع پر بتایا کہ ڈسکہ میں پولیو مہم کے دوران 1 لاکھ 70 ہزار 167 بچوں کو پولیو سے بچاؤکے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے ۔ 

 

