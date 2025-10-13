شادی بیاہ کی تقریبات میں ون ڈش کی خلاف ورزی
گوندلانوالہ (نامہ نگار )قلعہ دیدار سنگھ اور نواح میں ون ڈش پالیسی کی خلاف ورزیاں دھڑلے سے جاری ہیں۔ شہر کے مختلف شادی ہالز، فارم ہاؤسز اور نجی مقامات پر رات گئے تک تقاریب منعقد کی جا رہی ہیں، جہاں درجنوں اقسام کے کھانے پیش کئے جا رہے ہیں۔
ذرائع کے مطابق ضلعی انتظامیہ کی جانب سے متعدد بار پابندی اور واضح احکامات کے باوجود تاحال کسی قسم کی مؤثر کارروائی عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ انتظامیہ کی چشم پوشی نے قانون شکن عناصر کے حوصلے مزید بلند کر د ئیے ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ون ڈش پالیسی پر عملدرآمد نہ ہونے سے نہ صرف قوانین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں بلکہ سماجی عدم مساوات بھی بڑھ رہی ہے ۔ عوامی حلقوں کے مطابق امیر طبقہ قانون سے بالاتر نظر آتا ہے
جبکہ عام شہریوں کو معمولی خلاف ورزی پر جرمانے کئے جاتے ہیں۔علاقہ مکینوں نے بتایا کہ شادی ہالز میں رات گئے تک چلنے والی تقاریب سے شور شرابہ بڑھ گیا ہے جس سے بزرگ، بیمار اور طلبہ بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر گوجرانوالہ اور اسسٹنٹ کمشنر صدر فیصل مجید سے فوری نوٹس لینے ، ون ڈش قانون پر سختی سے عملدرآمد کرانے اور خلاف ورزی کرنے والے شادی ہالز کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے ۔