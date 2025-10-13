کامونکے :وار داتوں میں مو ٹرسائیکلیں، بیٹریاں چوری
کامونکے (نامہ نگار )وارداتوں میں نامعلوم چور رات کی تاریکی میں موٹر سائیکلیں ، بیٹریاں ،سریا،سلائی مشین ،ہزاروں روپے ودیگر سامان چرا کر رفو چکر ہو گئے ۔ ایمن آباد کے علاقہ ادھورائے میں لقمان کی حویلی کا دروازہ اور دیگر سامان چوری ہو گے۔۔۔
نعیم کی سٹی ایمن آباد سے 1400فٹ نیٹ کا تار چوری ہو گیا۔چور عباس نگر کے ظہیر کے گھر کے تالے توڑ کر سلائی مشین ،6سوٹ اور2ہزار روپے لے گئے ۔ ادھورائے کے علی محمد کی گھر کے باہر سے ،سلامت پورہ میں حنیفاں بی بی ،ہرڑ روڈ کے زوہیب ،اکبر ٹاؤن کے عمار کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی۔کسوکی کے عبداللہ کی جیب سے نامعلوم جیب تراش نے 5ہزار روپے نکال لیے ۔ نند پور کے عبدالزاق کی موٹر سائیکل مین بازار میاں میڈیکل سٹور کے باہر سے چوری ہو گئی۔ قلعہ جھنڈا کے تنویر کے سکول سے یو پی ایس کی بیٹریاں چور لے گئے ، تھانہ صدر کامونکے علاقہ سادھوکی کے محمد ادریس کی گھر کے باہر سے موٹر سائیکل چوری ہوگئی ، افضل کے زیر تعمیر مکان سے 7من سریا اور دیگر سامان چوری ہو گیا،چنڈالی کے ریاض کے گھر سے چور 1500روپے چرا کر رفو چکر ہو گئے ۔