  • گوجرانوالہ
میاں یاسر احسان نے گجرات جمخانہ ٹینس ٹورنامنٹ جیت لیا

گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )ممتاز بزنس مین میاں یاسر احسان نے گجرات جمخانہ ٹینس ٹورنامنٹ کے چیمپئن کا اعزاز حاصل کر لیا ،انہوں نے سنگلز اور ڈبلز دونوں کیٹیگریز میں کامیابی حاصل کر لی۔ تقریب تقسیمِ انعامات میں سیکرٹری جمخانہ چودھری رْخسار میلو نے میاں یاسر احسان کو وِنر ٹرافی دی۔اس موقع پر ممبران بورڈ آف گورنرز گل زمان بٹ، میاں ہارون مسعود، طارق بلال ملک، میاں عدنان احسان، میجر منصور، چودھری یاسر وڑائچ نت، قمر سجاد بٹ اور دیگر معزز اراکین بھی موجود تھے ۔

