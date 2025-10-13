صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گجرات را ئس کلب کے وفد کی صدر چیمبر آف کامر س سے ملاقات

  • گوجرانوالہ
گجرات (نامہ نگار ،سٹی رپورٹر)گجرات را ئس کلب کے وفد کی صدر حا جی عبد الحمید کی قیا د ت میں صدر گجرات چیمبر آف کا مر س ا حمد حسن مٹو کی ر ہا ئشگا ہ آمد ، صدر گجرات چیمبر منتخب ہو نے پر مبا ر کبا د دی۔۔۔

وفد میں سیکر ٹر ی ثو با ن نو ا ز بٹ، سا بق صدو ر نو ا ز بٹ ، سید سہیل شا ہ ، امجد مجید بٹ ، چو دھر ی سا جد محمو د ، شیخ کا شف منیر ، حا فظ علی حمز ہ اور محمد فر ا ز شا مل تھے ، وفد نے ا حمد حسن مٹو کو مکمل تعا ون کی یقین د ہا نی کر ا ئی ، ا حمد حسن مٹو نے وفد سے گفتگو کر تے ہو ئے کہا کہ گجرات چیمبر تما م بز نس کمیو نٹی کا گھر ہے ، مسا ئل کے حل کیلئے بز نس کمیو نٹی کیلئے گجرات چیمبر کے دروازے ہمیشہ کھلے ر ہیں گے ۔

 

