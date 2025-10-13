تنظیم مغلیہ گجرات کابلدیاتی الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان
گجرات (سٹی رپورٹر ،نامہ نگار )تنظیم مغلیہ ضلع گجرات نے بلدیاتی انتخابات میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا ۔ صدر الحاج امجد فاروق کی صدارت میں ضلعی عہدیدار وں اور یوتھ کمیٹی کے عہدیدار وں کا اجلاس ہوا جس میں چیف پیٹرن انصر محمو دگھمن ،جنرل سیکرٹری اشفاق رضی۔۔۔
چیئرمین مشاورتی کمیٹی مرزا عطا محمد، عابد فاروق، ڈاکٹر امین گل، مرزا منیر حسین، خرم مجید، چیئرمین یوتھ کمیٹی سکندر اشفاق اور وائس چیئرمین نعمان احمدشریک تھے ۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ بلدیاتی انتخابا ت میں تنظیم مغلیہ بھرپور طریقے سے حصہ لے گی اور انتخابات سے قبل ذیلی تنظیموں کی تشکیل کی جائے گی۔ ہر یونین کونسل میں تنظیم مغلیہ کے امیدوار کھڑے کئے جائیں گے ، ٹکٹوں کا فیصلہ انتخابی کمیٹی کرے گی،اس سلسلے میں آئندہ ہفتے دوبارہ اجلاس ہو گا۔ الحاج امجد فاروق نے بتایا کہ آئندہ ہفتے گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے تنظیم مغلیہ کا 40 رکنی وفد گورنر ہاؤس میں ملاقات بھی کرے گا جس میں مختلف امور زیر بحث آئیں گے ۔اجلاس میں تنظیم مغلیہ کے اکاؤنٹس کی بحالی اور دفتر کے قیام کیلئے بھی فیصلہ کیا گیا۔