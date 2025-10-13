پنجاب کالجز کے طلبا کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت
گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)پنجاب کالجز گوجرانوالہ کے زیر اہتمام طلبا کے مابین مقابلہ حسن قرآت و نعت کا انعقاد کیا گیا ،اس موقع پر پرنسپل پنجاب کالجز محمد سلمان ،وائس پرنسپلز ،اساتذہ اور طلبا کثیر تعداد میں موجود تھے ۔ ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن پنجاب کالجزشہزاد رفیق نے خطاب میں کہا کہ قرآن پاک اور نبی کریم ؐ کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنا چاہیے کیونکہ یہی ہدایت کا سر چشمہ ہے ۔۔
انہوں نے کہا کہ جب ہم نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنایا تھا تب ہم نے دنیا پر حکمرانی کی ۔ انہوں نے طلبہ سے کہا کہ زندگی کے ہر موڑ پر قرآن کو ترجیح اول بنانا چاہیے ۔ مقابلے کے شرکا نے اپنے اپنے انداز اور لہجے میں کلام اللہ اور نعتیہ کلام بھر پور انداز میں پیش کیا۔ سٹیج سیکرٹری کے فرائض پروفیسر احسن بٹ نے انجام د ئیےمنصفین میں پروفیسر فیض رسول فیضان ، شوکت خیال اور عمر شہزاد ایڈووکیٹ شامل تھے جبکہ مقابلہ حسنِ قرآت میں قاری ارشد محمود ، قاری محمد سلیم ، قاری زاہد محمود نے منصف کے فرائض انجام د ئیے ۔مقابلہ حسن نعت میں سخی سلطان نے اول اور ضرغام حیدر نے دوم پوزیشن حاصل کی جبکہ مقابلہ حسن قرات میں واجد الحسن نے اول عبدالرحمن نے دوم پوزیشن حاصل کی۔ جیتنے والوں کو کیش پرائز اور شرکاکو سرٹیفکیٹ دئیے گئے ۔