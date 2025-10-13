صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات

ٹھٹھہ کھوکھراں کے قریب4سال سے جاری پراجیکٹ کی عدم تکمیل کے با عث سڑک پرگڑھوں اوردھول سے حادثات ،تعلیمی اداروں،ہسپتال اور دفاتر جانے والے خوار ،تکمیل کیلئے 30جون ڈیڈلائن تھی

ٹھٹھہ کھوکھراں کے قریب ریلوے کراسنگ پر 75کروڑ روپے کی خطیر رقم سے شروع کئے جانے والا فلائی اوور کا منصوبہ 4 برس گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہوسکا ،حافظ آباد سرگودھاروڈ پر ہزاروں مسافروں کے ساتھ ساتھ شہریوں اور طلبا وطالبات کو بھی مشکلات کا سامنا کرناپڑ رہاہے ،مذکورہ پراجیکٹ کی عدم تکمیل سے سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے اور اڑتی گردوغبار سے حادثات رونما ہورہے ہیں ۔ پراجیکٹ کے قرب وجوار میں ڈی پی ایس سکول سمیت کئی تعلیمی ادارے ، دفاتر اور ہسپتال بھی موجود ہیں ۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ پراجیکٹ کو ہرصورت30جون2025تک مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی لیکن یہ پراجیکٹ اس وقت بھی سستی روی اورتعطل کا شکار چلا آرہاہے ۔شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ، چیف سیکرٹری پنجاب ، سی اینڈ ڈبلیو اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ میگا پراجیکٹ کی عدم تکمیل کا فوری نوٹس لیکر ذمہ داروں کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور منصوبہ کو جلد ازجلد مکمل کرکے شہریوں اور مسافروں کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

8 روپے کلو مہنگا ہوگیا

1492 حادثات پر ریسپانڈ

کراچی جانیوالی تاخیر کا شکار

13 اکتوبر کے امتحانات ملتوی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’ماسٹرسٹروک‘
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
فلسطینی چراغِ استقامت
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
پاک افغان کشیدگی‘ دہشت گردی کنٹرول یا خاتمہ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
کرپٹو کریش‘ سونا چاندی اور سعودی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
محسنوں کو ڈسنے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پیغمبر رحمتﷺ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر