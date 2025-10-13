حافظ آباد ریلوے کراسنگ پر فلائی اوور کا منصوبہ سست روی جا شکار مسافروں کو مشکلات
ٹھٹھہ کھوکھراں کے قریب4سال سے جاری پراجیکٹ کی عدم تکمیل کے با عث سڑک پرگڑھوں اوردھول سے حادثات ،تعلیمی اداروں،ہسپتال اور دفاتر جانے والے خوار ،تکمیل کیلئے 30جون ڈیڈلائن تھی
ٹھٹھہ کھوکھراں کے قریب ریلوے کراسنگ پر 75کروڑ روپے کی خطیر رقم سے شروع کئے جانے والا فلائی اوور کا منصوبہ 4 برس گزرنے کے باوجود مکمل نہ ہوسکا ،حافظ آباد سرگودھاروڈ پر ہزاروں مسافروں کے ساتھ ساتھ شہریوں اور طلبا وطالبات کو بھی مشکلات کا سامنا کرناپڑ رہاہے ،مذکورہ پراجیکٹ کی عدم تکمیل سے سڑک پر جگہ جگہ گڑھے پڑنے اور اڑتی گردوغبار سے حادثات رونما ہورہے ہیں ۔ پراجیکٹ کے قرب وجوار میں ڈی پی ایس سکول سمیت کئی تعلیمی ادارے ، دفاتر اور ہسپتال بھی موجود ہیں ۔ڈپٹی کمشنر نے متعلقہ پراجیکٹ کو ہرصورت30جون2025تک مکمل کرنے کی ہدایت کی تھی لیکن یہ پراجیکٹ اس وقت بھی سستی روی اورتعطل کا شکار چلا آرہاہے ۔شہریوں نے کمشنر گوجرانوالہ، چیف سیکرٹری پنجاب ، سی اینڈ ڈبلیو اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف سے مطالبہ کیا ہے کہ میگا پراجیکٹ کی عدم تکمیل کا فوری نوٹس لیکر ذمہ داروں کیخلاف کارروائی عمل میں لائی جائے اور منصوبہ کو جلد ازجلد مکمل کرکے شہریوں اور مسافروں کی مشکلات کا ازالہ کیا جائے ۔