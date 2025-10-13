راستوں کی بندش سپلائی کم سبزیاں ریکارڈ مہنگی
بھنڈی ، بینگن ، کریلے 300 ، شملہ مرچ اور ٹینڈے 500 ، مٹر ،ٹماٹر اور لہسن 600،ادرک 800،پیاز 140،آلو120 روپے کلو تک فروخت ، شہری پر یشان
گوجرانوالہ(نیوز رپورٹر)مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث گوجرانوالہ کے داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر بند ہیں ،سپلائی کم ہونے سے سبزیوں کی قیمتوں میں ریکارڈ اضافہ ،عام آدمی کیلئے سبزی خریدنا بھی محال ہو گیا، سبزی فروشوں نے مارکیٹ کمیٹی کی ریٹ لسٹ نظر انداز کر تے ہوئے قیمتوں میں اضافہ کر دیا ۔تفصیلات کے مطابق گوجرانوالہ میں سبزی فروشوں نے مذہبی جماعت کے احتجاج کے باعث راستوں کی بندش کا بہانہ بنا کر سبزی کی قیمتوں میں کئی گنا اضافہ کر دیا ،
کوئی بھی سبزی 300روپے کلو سے کم پر دستیاب نہیں۔ ٹماٹر 600،ادرک 800 ،ٹینڈے 500 ،لہسن 600 ،کریلے 300 ،بھنڈی 300 ،بینگن 300 ،گوبھی 280،شملہ مرچ 500 ،مٹر 600 ، آلو 120اور پیاز 140روپے فی کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ سبزی کی قیمتوں میں اضافہ سے شہریوں اور دکانداروں میں بحث و مباحثہ بھی ہونے لگا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ دکاندار ریٹ لسٹ کے مطابق سبزی فروخت نہیں کر رہے ۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ راستے بند ہیں سبزی منڈی نہیں آ رہی جس ریٹ سے پرملتی ہے اس حساب سے فروخت کر رہے ہیں۔