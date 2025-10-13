لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو شروع،120اسٹال لگائے گئے
مقامی مصنوعات کو عالمی منڈی میں متعارف کرانیکے اقدامات کررہے ،ناصر شاہ وزیربلدیات کا مختلف اسٹالز کا دورہ ،کامیاب نمائش پر انتظامیہ کو مبارکباد دی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)وزیر بلدیات سید ناصر حسین شاہ نے ایکسپو سینٹر میں منعقد ہونے والی 124ویں پاکستان لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو نمائش کا افتتاح کیا۔اس موقع پر وزیر بلدیات نے کہاکہ ایکسپو سینٹر کراچی میں فرنیچر ایکسپو میں 100 سے زیادہ ملکی فرنیچر کمپنیوں کے 120 اسٹال لگائے گئے ،فرنیچر ایکسپو کا مقصد مقامی کمپنیوں کی مصنوعات کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر متعارف کرا نا ہے ۔ناصر حسین نے کہاکہ سندھ حکومت اس طرح کے ایونٹ کو مکمل سپورٹ کرتی ہے ۔چیئرمین بلاول بھٹو کے وژن اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر سندھ حکومت مقامی مصنوعات کو بین الاقوامی مارکیٹ میں رسائی فراہم کرنے کی ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے ۔ ایسے پروگرام ہماری مقامی مصنوعات کو بہترین پلیٹ فارم فراہم کرتی ہیں،فیصل محسن اور زارا محسن کے اس اقدام کو سراہتے ہیں۔وزیر بلدیا ت نے کہاکہ بین الاقوامی مارکیٹ میں پاکستانی فرنیچرکی مصنوعات کو بہت سراہا جاتا ہے ،لوگوں کی بڑی تعداد دیکھ کر اس ایونٹ کے کامیابی میں کسی شک کی گنجائش نہیں ۔ ناصر شاہ نے کہاکہ کامیاب ایکسپو کے انعقاد پر پاکستان لائف اسٹائل فرنیچر ایکسپو نمائش کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ۔ اس موقع پر وزیر بلدیات کو نمائش انتظامیہ کی جانب سے یاد گا ر شیلڈ پیش کی گئی ۔ قبل ازیں ناصر شاہ نے نمائش میں لگائے گئے اسٹالوں کا تفصیلی دورہ کیا اور وہاں رکھی گئی مصنوعات کے معیار کی تعریف کی ۔