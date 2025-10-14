نوشہرہ :آج بجلی بندش کا شیڈول
نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ایس ڈی او گیپکو سب ڈویژن نمبر ون محمد مبشر کی پریس ریلیز کے مطابق آج بروز منگل کوٹ شیرا، نوشہرہ ورکاں، تھانہ روڈ، ساگو بھاگو، ببر اور مسندہ ورکاں فیڈرز پر کنسٹرکشن کی وجہ سے صبح 8 بجے دوپہر 2 بجے تک بجلی کی سپلائی بند رہے گی۔
ایس ڈی او گیپکو سب ڈویژن نمبر ون محمد مبشر کی پریس ریلیز کے مطابق آج بروز منگل کوٹ شیرا، نوشہرہ ورکاں، تھانہ روڈ، ساگو بھاگو، ببر اور مسندہ ورکاں فیڈرز پر کنسٹرکشن کی وجہ سے صبح 8 بجے دوپہر 2 بجے تک بجلی کی سپلائی بند رہے گی۔