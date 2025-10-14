صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ :آج بجلی بندش کا شیڈول

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ :آج بجلی بندش کا شیڈول

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ایس ڈی او گیپکو سب ڈویژن نمبر ون محمد مبشر کی پریس ریلیز کے مطابق آج بروز منگل کوٹ شیرا، نوشہرہ ورکاں، تھانہ روڈ، ساگو بھاگو، ببر اور مسندہ ورکاں فیڈرز پر کنسٹرکشن کی وجہ سے صبح 8 بجے دوپہر 2 بجے تک بجلی کی سپلائی بند رہے گی۔

