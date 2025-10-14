صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈسکہ:ناکے پر ایک شخص سے اسلحہ برآ مد ، بھکاری گرفتار

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ:ناکے پر ایک شخص سے اسلحہ برآ مد ، بھکاری گرفتار

ڈسکہ( نامہ نگار )دوران گشت و ناکہ بندی ملزم سے پسٹل،بھیک مانگتے ہو ئے بھکاری گرفتار کر لیا گیا۔۔۔۔

تھانہ سٹی پولیس نے دوران گشت و ناکہ بندی پل نہر چیمہ کے قریب مشکوک شخص زین احمد کو روک کر دوران تلاشی اس کے قبضہ سے ایک عدد پسٹل9MMمعہ 2گولیاں برآمد کر لیا جبکہ تھانہ موترہ کے علاقہ امام بخاری یونیورسٹی کے قریب پابندی کے باوجود بھکاری عامر حسین لوگوں سے بھیک مانگ رہا تھا کہ موترہ پولیس نے قابو کر لیا سٹی و موترہ پولیس نے ملزمان کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لئے ۔

 

