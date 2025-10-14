راہوالی :رہنما پی ٹی آئی چودھری ناصر نے 2 خاندانوں میں دشمنی ختم کرادی
راہوالی (نامہ نگار)تحریک انصاف کے رہنما ممبر کنٹونمنٹ بورڈ چودھری ناصر حسین مہر نے وارڈ 2کے گاؤں گلاب پورہ کے 2خاندانوں میں صلح کروا کر دو سال سے چلے آنے والی دشمنی کو ختم کر ا دیا ۔۔۔۔
آرائیں اور گجر برادری کے شوکت مہر اور لطیف گجر جو ہمسائے بھی ہیں کے مابین 2سال قبل ہونے والی معمولی لڑائی جھگڑے سے طول پکڑنے والی لڑائی جس میں چھریوں کا استعمال کرنے سے نوجوان یاسر شوکت مہر زخمی ہوگیا تھا جبکہ گجر برادری کا محسن لطیف گجر جسے اس مقدمے میں نامزد کیا گیا فرار ہوکر 2سال سے مفروری کی زندگی گزار رہا تھا ۔