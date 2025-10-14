صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ جنگ بندی معاہد ے پر فوری عملدرآمد کا مطالبہ

  • گوجرانوالہ
غزہ جنگ بندی معاہد ے پر فوری عملدرآمد کا مطالبہ

وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ممتاز سماجی شخصیات ملک طالب حسین،میاں ارشاد حسین اور صوفی محمد اشرف نثار نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ پر پا کستان،ترکیہ،قطر،مصر،امریکہ کو خر اج تحسین پیش کرتے ہیں ۔۔۔

،فلسطینی عوام کو قربانیوں کو سراہتے ہیں،غزہ جنگ بندی معاہدہ پر فوری عملدرآمد بھی کرایا جائے ،مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے فروغ کے لئے عالمی برادری کو مل کر کوشش جاری رکھنی چا ہئیں،غزہ کے لوگ حماس کی سیاسی قیادت اور اسرائیل کے مابین ممکنہ جنگ بندی معاہدہ پر خوشیاں منارہے ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریلوے سٹیشن سے ملحقہ 3 کلو میٹر کی ریویمپنگ منظور

لائبریریوں کی ترویج و ترقی ، متعدد اہم اقدامات کی منظوری

بچوں کو معذوری سے بچائیں ، قطرے پلوائیں، ڈی سی قصور

انسٹیٹیوٹ آف ڈائیبٹیز اینڈ اینڈو کرونولوجی کو بر وقت مکمل کرنیکی ہدایت

بین الاقوامی کانفرنس برائے اپلائیڈ زوالوجی کا افتتاح

قریبی شہروں کو ای بس، میٹرو ٹرین سے منسلک کرنیکی تجویز

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس