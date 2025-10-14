غزہ جنگ بندی معاہد ے پر فوری عملدرآمد کا مطالبہ
وزیرآباد(ڈسٹرکٹ رپورٹر ) ممتاز سماجی شخصیات ملک طالب حسین،میاں ارشاد حسین اور صوفی محمد اشرف نثار نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ پر پا کستان،ترکیہ،قطر،مصر،امریکہ کو خر اج تحسین پیش کرتے ہیں ۔۔۔
،فلسطینی عوام کو قربانیوں کو سراہتے ہیں،غزہ جنگ بندی معاہدہ پر فوری عملدرآمد بھی کرایا جائے ،مشرق وسطیٰ میں امن اور استحکام کے فروغ کے لئے عالمی برادری کو مل کر کوشش جاری رکھنی چا ہئیں،غزہ کے لوگ حماس کی سیاسی قیادت اور اسرائیل کے مابین ممکنہ جنگ بندی معاہدہ پر خوشیاں منارہے ہیں ۔