پاک فوج میں بھرتی کیلئے اسلامیہ ہائی سکول ملکہ میں کل کیمپ لگایا جائے گا

  • گوجرانوالہ
گلیانہ(نامہ نگار )پاک فوج میں بھرتی کے سلسلہ میں گورنمنٹ اسلامیہ ہائی سکول ملکہ میں کل بروز بدھ کیمپ لگایا جائے گا۔دفاع وطن کے جذبے سے سرشار ضلع گجرات کے نوجوانوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ اپنے کاغذات کے ہمراہ مقررہ تاریخ پر سکول پہنچیں۔۔۔۔

 بھرتی ٹیم تمام مراحل کی نگرانی کرے گی ۔امیدواروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے ساتھ تمام اصل اسناد، 2تصدیق شدہ نقول، 4پاسپورٹ سائز تصاویر اور اصل ڈومیسائل بمعہ دو تصدیق شدہ نقول لے کر آئیں، امیدوار فزیکل ٹیسٹ کیلئے سپورٹس شوز پہن کر آئیں ، بھرتی شدہ تمام افراد پنشن کے حقدار ہوں گے ۔

 

