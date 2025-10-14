صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان کواندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لایا جارہا:شیخ بلال

  • گوجرانوالہ
ڈسکہ( نامہ نگار )مسلم لیگ (ن)کے رہنما شیخ بلال ایڈووکیٹ ،شیخ ثاقب حمید ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ مسلم لیگ (ن) ہی واحد جماعت ہے جس نے ہمیشہ عوامی خدمت اور ملکی ترقی کو اپنی سیاست کا محور بنایا۔۔۔۔

 انہوں نے کہا کہ قائد محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کی قیادت میں ملک ایک بار پھر ترقی و خوشحالی کی راہ پر گامزن ہے ۔ ماضی میں مسلم لیگ (ن) نے جس طرح ملک کو اندھیروں سے نکال کر روشنیوں میں بدلا، آج ایک مرتبہ پھر وہی دور واپس لانے کیلئے عملی اقدامات کیے جارہے ہیں ۔

 

