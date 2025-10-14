صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں:انسداد پولیو مہم پہلے روز 99 فیصدہدف حاصل

نوشہرہ ورکاں (نمائندہ دنیا )ملک بھر کی طرح تحصیل نوشہرہ ورکاں میں بھی رواں سال کی چوتھی انسدادِ پولیو مہم کا آغاز ہو گیا ،مہم کی نگرانی ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر محمد ادریس کر رہے ہیں ۔۔۔

فوکل پرسن سردار محمد الیاس کے مطابق پہلے روز کا ہدف 35 ہزار 765 بچوں کو پولیو ویکسین کے قطرے پلانا تھا۔ پولیو ورکرز نے اپنی محنت اور جذبے سے 35 ہزار 574 بچوں کو قطرے پلائے یوں مہم کے پہلے روز 99 فیصد ہدف حاصل کر لیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیرزادہ نے پولیو ٹیموں کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ تحصیل نوشہرہ ورکاں کے ہر گھر تک پولیو ٹیموں کی رسائی یقینی بنائی جائے گی ۔

 

 

 

