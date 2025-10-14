تحریک انصاف حکومتی ظالمانہ فیصلوں کی مخالفت کرتی رہے گی :مجسم زرخیز
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )انصاف لائرز فورم کے سابق ضلعی صدر مجسم زرخیز انور خان ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ تحریک انصاف نے حکومتی ظالمانہ فیصلوں کی ہمیشہ ڈٹ کر مخالفت کی اور کرتی رہے گی ۔۔۔
کیونکہ ہم عوام کے حقیقی ترجمان اور ملک کی واحد عوامی سیاسی جماعت ہیں جس میں قوم کے تمام طبقات شامل ہیں۔دیگر جماعتیں سیاست کے نام پر مورثیت کو پروان چڑھا کر خاندانی نظام کو جمہوریت کا نام دیکر اپنے مفادات کی تکمیل کررہی ہیں جنہیں عوام نے مسترد کرکے حقیقی جمہوریت کے فروغ کے لئے پی ٹی آئی کا بھرپور ساتھ دینے کا تہیہ کررکھا ہے ۔