اسرائیل اوردیگرقوتیں ایٹمی پروگرام کونشانہ بناناچاہتی ہیں :جاوید بٹ
گجرات (نامہ نگار )مرکزی انجمن تاجران گجرات کے صدرجاوید بٹ نے کہاہے کہ افغانستان اوربھارت کاملکر پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کرناعوام اورتاجربرادری کے لئے لمحہ فکریہ ہے پاکستان کے خلاف یہودی اسرائیل اور۔۔۔
دیگرقوتیں متحد ہوکر ہمارا ایٹمی پروگرام کونشانہ بناناچاہتی ہیں تاکہ وہ تمام مسلمانوں پرغلبہ حاصل کرسکیں انہوں نے کہاکہ پاکستانی قوم اورتاجربرادری وطن عزیز کے دفاع کیلئے جان مال سب کچھ قربان کرنے کوتیارہیں، ہم اس جارحیت کے خلاف افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں انہوں نے کہاکہ ہم افواج پاکستان کے ساتھ ڈٹ کرکھڑے ہیں اورکسی بھی قربانی سے دریغ نہ کریں گے ۔ انہوں نے کہا کہ مئی میں بھارت نے جارحیت کی کوشش کی تو پاک فوج نے منہ توڑ جواب دیا ۔آئندہ بھی پاک فوج ملک وقوم کی سلامتی کیلئے ہمہ وقت تیار ہیں۔