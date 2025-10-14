آئندہ سیلاب سے گجرات شہر متاثر نہیں ہوگا:ڈپٹی کمشنر
گجرات (نامہ نگار )ظہور الٰہی سٹیڈیم کے تاجروں اور بارہ دری ٹاؤن کے رہائشیو ں پر مشتمل وفد نے سید آصف رضا نقوی کی قیادت میں ڈی سی گجرات نور العین سے ملاقات کی جس میں حالیہ سیلابی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔۔۔
،ڈپٹی کمشنرکے ہمراہ ایم ڈی واسا کاشان حفیظ بٹ سی ای او میونسپل کمیٹی خالق داد گاڑھا ،احرار کمپنی کے وسیم ضلع کونسل کے سید فراز مہدی اور دیگر افسر موجود تھے ڈپٹی کمشنر نے علاقہ مکینوں کے مسائل سنے متعلقہ محکموں کو فوری احکامات جاری کئے اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ سیلاب سے گجرات شہر متاثر نہیں ہوگا جس کیلئے لورائے بند کی مستقل مضبوطی، گیگیاں ڈسپوزل کاقیام اور ڈی سی بند کو مضبوط بنایا جا رہا ہے ۔